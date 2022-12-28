Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала второе золото на чемпионате России по конькобежному спорту

28.12.2022 [Спорт]

Евгения Лаленкова завоевала вторую золотую медаль на Чемпионате России по конькобежному спорту.

Соревнования на отдельных дистанциях завершились сегодня в Кемерове. Евгения Лаленкова одержала победу на дистанции 1500 метров, показав результат 1:59.53. Второе место у Екатерины Кошелевой (2.00,17). Бронзу завоевала шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева (2.00,83).

Для череповчанки эта золотая медаль стала второй на прошедшем Чемпионате России. Ранее спортсменка «СШОР Витязь» была первой на дистанции 3000 метров. Кроме того Евгения Лаленкова дважды останавливалась в шаге от медалей, заняв четвёртое место на дистанции 1000 метров и масс-старте.

Отметим также выступление других конькобежцев представляющих Вологодскую область: Артём Арефьев занял третье место на дистанции 500 метров и был седьмым на дистанции вдвое длиннее. Николай Трусов на 1000 метров финишировал восьмым, Егор Коряковский пятнадцатым.

Тэги: конькобежный спорт, соревнования, медали, награды

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