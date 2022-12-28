Мультимедийный проект «Имена в пространстве и времени» отроется в новом здании картинной галереи в Вологде. Это серия мультимедийных фильмов о жизни и творчестве деятелей культуры и искусства областной столицы.

– Фильмы транслируются на мультимедийном кубе. Изображения проецируются на четырех экранах куба, с уникальным звуковым сопровождением. Зрителя ждет глубокое погружение в тему, – говорится в анонсе мероприятия на странице проекта.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры и туризма Вологодской области.

Открытие проекта состоится 29 декабря: общий сбор в 18:30, начало показа в 19:00 в новом здании Вологодской областной картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34, Арт-холл, 5 этаж.

Продолжительность мероприятия 2 часа.

После показа создатели проекта ответят на ваши вопросы.

На мероприятие требуется регистрация. Вам нужно перейти по ссылке и заполнить свои данные.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры и туризма Вологодской области.

Возрастные ограничения: (12+).

