В Вологодской области утвердили график работы медучреждений в праздники

28.12.2022 [Общество]

С 31 декабря по 8 января приемные отделения стационаров и станции скорой помощи в Вологодской области будут работать в круглосуточном режиме. В поликлиниках за неотложной помощью можно обратиться в часы работы учреждения. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

Он пояснил, что также утвержден график работы узких специалистов, врачебной комиссии, лабораторий, диагностических и рентгенологических кабинетов. При возникновении симптомов ОРВИ вологжанам следует обратиться в поликлинику по месту жительства в часы приема дежурных врачей. Подробная информация о режиме работы размещена на официальных сайтах и страницах в соцсетях медучреждений. 

 

Тэги: медицина, здравоохранение

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