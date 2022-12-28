В Вологодской области утвердили график работы медучреждений в праздники

С 31 декабря по 8 января приемные отделения стационаров и станции скорой помощи в Вологодской области будут работать в круглосуточном режиме. В поликлиниках за неотложной помощью можно обратиться в часы работы учреждения. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

Он пояснил, что также утвержден график работы узких специалистов, врачебной комиссии, лабораторий, диагностических и рентгенологических кабинетов. При возникновении симптомов ОРВИ вологжанам следует обратиться в поликлинику по месту жительства в часы приема дежурных врачей. Подробная информация о режиме работы размещена на официальных сайтах и страницах в соцсетях медучреждений.