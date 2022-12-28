На линию 122 с конца сентября поступило более 20 тысяч звонков по вопросам мобилизации

В этом году на линию «122» в Вологодской области поступило на 21 тысячу обращений больше, чем в 2021-м. Всего специалисты единой службы оперативной помощи в регионе обработали почти 132 тысячи звонков.

В ТОПе вопросов, поступающих на региональную линию «122», — здравоохранение, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство и социальные выплаты. С 22 сентября на линию поступило более 20 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации.

В колл-центрах службы 122 жителям давали ответы более чем на 730 актуальных вопросов.