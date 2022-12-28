На линию 122 с конца сентября поступило более 20 тысяч звонков по вопросам мобилизации

28.12.2022 [Общество]

В этом году на линию «122» в Вологодской области поступило на 21 тысячу обращений больше, чем в 2021-м. Всего специалисты единой службы оперативной помощи в регионе обработали почти 132 тысячи звонков. 

В ТОПе вопросов, поступающих на региональную линию «122», — здравоохранение, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство и социальные выплаты. С 22 сентября на линию поступило более 20 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. 

В колл-центрах службы 122 жителям давали ответы более чем на 730 актуальных вопросов. 

Тэги: горячая линия

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева
Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ
Несколько микрорайонов Вологды остались без воды
Мобилизованных вологжан не отпустят домой на Новый год
ФСБ предостерегла жителя Череповца, который перевел деньги в фонд, снабжающий украинскую армию
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
Вологодскую область чаще всего посещают туристы из Санкт-Петербурга
«Не пойду немытый на работу»: 3 тысячи домов и зданий в Вологде остались без воды
В Вологде опубликован график подвоза воды для жителей
Мощность очистных сооружений в Вологде восстановлена

Похожие новости

На горячую линию Вологодской области поступило больше десяти тысяч звонков по частичной мобилизации

Звонки принимаются по номеру «122»

1020
0

Горячая линия психологической помощи по вопросам частичной мобилизации работает в Вологодской области

Профессиональные психологи готовы выслушать вологжан и оказать им помощь

902
0

Кадастровая палата проведет «горячую линию» по вопросам подготовки технического плана

Все желающие смогут задать вопросы в рамках данной темы

695
0

Жители Вологодской области смогут задать вопросы чиновникам по номеру «122»

Колл-центр по вопросам COVID-19 переформатирован в единую информационно-справочную службу областного правительства

1259
0

В Вологодской области заработал бесплатный номер 122 для вопросов о коронавирусе

На базе МФЦ 16 операторов принимают звонки с 8 до 20.00, а ночью включается автоинформатор и запись звонков

4051
0

Глава вологодского УМВД Виктор Пестерев ответит на вопросы жителей по телефону

Вопросы принимаются 24 сентября по телефону (8172) 79-45-83 с 16 до 17 часов

1497
0

В Вологодской области появилась «горячая линия» для звонков по любым проблемным вопросам

Обращения принимаются по номеру 8-800-200-93-88, раньше это была «горячая линия» по вопросам COVID-19

3940
0

Прокуратура Вологды проведет «горячую линию» на тему поборов в школах и детсадах

Звонки принимаются 16 июля с 9 до 12 часов по номеру 72-06-47

1143
0

Вологодские медики не могут дозвониться на «горячую линию» по вопросам выплат работающим с COVID-19

Жалобы поступают в правительство области через соцсети

3851
2

Заработала «горячая линия» для родственников людей, оказавшихся на карантине в больнице Вологды

С 17 мая звонки будут приниматься ежедневно с 10 до 12 часов по телефону 8 (8172) 75-06-41

5030
1

«Горячая линия» о выплатах медикам, работающим с зараженными COVID-19 пациентами, появилась в Вологодской области

Вопросы принимаются по телефону 8(8172) 77-77-88 по будням с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30

4215
0

«Горячая линия» по вопросам коррупции будет работать в прокуратуре Вологды 1 декабря

Обращения будут принимать с 14 до 15 часов по телефону 75-95-19

1385
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мультимедийный проект «Имена в пространстве и времени» отроется в новом здании картинной галереи в Вологде
В Вологодской области утвердили график работы медучреждений в праздники
В Великом Устюге с 1 января вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
На линию 122 с конца сентября поступило более 20 тысяч звонков по вопросам мобилизации
В Магнитогорске суд арестовал мобилизованного за убийство командира
«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников
В Череповце появится военный учебный центр
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

280
0
27.12.2022 [БлогоVO]

Ирдоматка, часть 1

304
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

273
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика