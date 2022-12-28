В Магнитогорске суд арестовал мобилизованного за убийство командира

28.12.2022 [Происшествия]

Магнитогорский гарнизонный военный суд арестовал мобилизованного старшего сержанта по обвинению в причинении смертельных травм своему командиру. Он заключен под стражу на два месяца. Пишет Коммерсантъ.

Все произошло на станции Мисяш в Челябинской области. Как считает следствие, 23 декабря с 18 до 22 часов старший сержант, будучи пьяным, в штабном вагоне воинского эшелона избил своего командира — призванного по мобилизации капитана. Офицер скончался на месте.

В отношении мобилизованного возбудили уголовное дело.

Тэги: убийство, военная спецоперация, мобилизованные

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