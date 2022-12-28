«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

Наталья Рюмина

Анна Смирнова из Кадуя попала под влияние мошенников и теперь ее с дочерью могут выселить на улицу.

В ноябре этого года мошенники по телефону убедили Анну оформить четыре кредита на сумму около 1 700 000 рублей и перевести им все эти деньги. Один из кредитов оформлен под залог квартиры.

Ежемесячные платежи по оформленным через мошенников кредитам превышают ее зарплату и пенсию по инвалидности.

Анне 41 год. Ее хорошо знают в Кадуе. В 2008 году она открыла здесь театр для детей инвалидов. Ее ученики занимают первые места на всероссийских конкурсах, учатся общаться, раскрывают свои таланты. При этом Анна сама — инвалид второй группы и одна воспитывает шестилетнюю дочь.

Ранее NewsVo писал про Анну. В 2015 году про нее был снят документальный фильм «Я не уйду». Фильм тогда произвел такое впечатление на жюри кинофестиваля в Перми, что один из членов жюри приобрел костюмы для детского театра Анны Смирновой, а другой пригласил Анну в эфир на один из центральных телеканалов.

«Он говорил брать кредиты, обналичивать деньги и переводить ему на счет»

15 ноября этого года Анне позвонили с незнакомого номера. Человек по ту сторону провода представился сотрудником ОБЭПа.

— Сейчас я понимаю, что все, что мне говорили по телефону это бред. Но, видимо, те кто звонят и хотят обмануть людей, используют какие-то техники. Я делала все их указания без сомнений. А когда опомнилась, было уже поздно, — рассказала NewsVo Анна.

Человек по телефону рассказал, что, якобы, некий Смирнов Олег пытается снять деньги по доверенности от имени Анны.

— Якобы его заподозрили в мошенничестве, так как мои данные кто-то из банка выдал, ищут мошенника внутри банка, — рассказывает Анна.

Этот неизвестный попросил женщину о сотрудничестве с органами. После этого на связь с ней вышел якобы сотрудник ЦБ.

— Он прислал документы, договор о сотрудничестве, там статьи были все указаны, было написано, что я не должна ничего разглашать, чтобы они могли поймать быстрее вора. Второй мужчина, который представился сотрудником ЦБ, видимо, обладает гипнотическими техниками. Потому что я очень сильно попала под его воздействие, — продолжает Анна.

Несколько лет назад Анне делали серьезную операцию, удаляли опухоль мозга. Именно из-за этого она стала инвалидом. Она думает, что, возможно, это могло повлиять на ее внушаемость.

— Он говорил брать кредиты, обналичивать деньги и переводить ему на счет. Мужчина объяснял, что надо исчерпать полностью кредитный потенциал. Говорил, что потом мне поменяют счет и все кредиты будут списаны, их не будет.

Позже женщина опомнилась и подала заявление в полицию. Однако, это заявление никак не влияет на ее договорные отношения с банком. Кредиты все равно нужно будет платить. Ей уже звонят коллекторы.

— Они говорят, что мою квартиру продадут и меня с дочкой выселят. Это наше единственное жилье. Мне пришлось занять денег, чтобы заплатить хотя бы часть. Коллекторы говорят, что жилье они реализуют, а остаток отдадут нам, — в ужасе рассказывает пострадавшая.

Женщина обратилась за помощью к юристу, который предложил подавать на банкротство. Однако, это не поможет спасти жилье, так как квартира в залоге. Весь доход женщины вместе с пенсией — 35 тысяч рублей в месяц.

29 ноября этого года следователем СГ ОМВД России по Кадуйскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК. (Мошенничество).

Суд редко встает на сторону должника

— Анна попала, с юридической точки зрения, в практически нерешаемую ситуацию, — комментирует юрист Владимир Механиков. — В данном случае, ей все равно придется выплачивать кредит. Суды, как правило, редко встают на сторону должника при попытке оспорить договоры. Банкротство в случае с залоговым имуществом не поможет.

По словам юриста, женщина может написать в банки заявления, с требованием ограничить звонки коллекторов.

Мошенники обокрали вологжан на 288 миллионов рублей

Более 3,5 тысяч дистанционных хищений денежных средств были зарегистрированы в этом году на территории Вологодской области.

Суммарный ущерб этих хищений составил более 288 миллионов рублей.

— Сотрудники полиции на постоянной основе проводят информационно-разъяснительную работу в целях профилактики совершения подобных преступлений, для повышения правовой и финансовой грамотности граждан. Однако, люди все равно попадаются на уловки, — сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников

Сотрудники полиции напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными. Соблюдайте простые правила: