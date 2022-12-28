В Череповце появится военный учебный центр

В России появится 16 военных учебных центров при вузах. Один из них будет организован в Череповце.

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением поручил создать военные учебные центры (ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Распоряжение опубликовано 27 декабря.

В Череповце военный учебный центр будет создан на базе ЧГУ. Военные центры также появятся появятся в Астрахани, Кирове, Благовещенске, Ижевске, Липецке, Саранске, Великом Новгороде, Орел, Пскове, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Грозном и Ярославле.