В Вологодской области выбрали деревни, где проведут 4G

Минцифры России подвело итоги народного голосования за населенные пункты с населением от 100 до 500 человек, которые, по мнению жителей регионов, необходимо обеспечить сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом в 2023 году.

На портале Госуслуг опубликован список из 1800 населенных пунктов, в которые проведут 4G до конца года

За малые населенные пункты Вологодской области проголосовали более 25 тысяч вологжан, это в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Голосование проходило онлайн, на платформе обратной связи портала Госуслуг, и офлайн — по почте. Вологодская область стала второй после Башкортостана по количеству голосов, поступивших в Минцифры России по почте, — более 12,2 тысячи голосов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства области.

По словам заместителя губернатора Вологодской области Виталия Тушинова Минцифры планирует проводить такое голосование ежегодно до полного обеспечения населенных пунктов области с численностью от 100 до 500 человек сотовой связью и мобильным интернетом.

Также он пояснил, что по результатам инструментальных проверок три населенных пункта из списка были исключены, так как связь там уже есть. Им на замену встают следующие из списка, набравшие большее количество голосов. Это деревня Урусовская Верховажского района, деревня Ирданово Никольского района и деревня Василево Сокольского района.