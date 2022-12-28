В Вологодской области выбрали деревни, где проведут 4G

28.12.2022 [Общество]

Минцифры России подвело итоги народного голосования за населенные пункты с населением от 100 до 500 человек, которые, по мнению жителей регионов, необходимо обеспечить сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом в 2023 году.

На портале Госуслуг опубликован список из 1800 населенных пунктов, в которые проведут 4G до конца года

За малые населенные пункты Вологодской области проголосовали более 25 тысяч вологжан, это в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Голосование проходило онлайн, на платформе обратной связи портала Госуслуг, и офлайн — по почте. Вологодская область стала второй после Башкортостана по количеству голосов, поступивших в Минцифры России по почте, — более 12,2 тысячи голосов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства области.

По словам заместителя губернатора Вологодской области Виталия Тушинова Минцифры планирует проводить такое голосование ежегодно до полного обеспечения населенных пунктов области с численностью от 100 до 500 человек сотовой связью и мобильным интернетом.

Также он пояснил, что по результатам инструментальных проверок три населенных пункта из списка были исключены, так как связь там уже есть. Им на замену встают следующие из списка, набравшие большее количество голосов. Это деревня Урусовская Верховажского района, деревня Ирданово Никольского района и деревня Василево Сокольского района.

Тэги: мобильная связь, связь, сотовая связь

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева
Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ
Несколько микрорайонов Вологды остались без воды
Мобилизованных вологжан не отпустят домой на Новый год
ФСБ предостерегла жителя Череповца, который перевел деньги в фонд, снабжающий украинскую армию
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
Вологодскую область чаще всего посещают туристы из Санкт-Петербурга
«Не пойду немытый на работу»: 3 тысячи домов и зданий в Вологде остались без воды
В Вологде опубликован график подвоза воды для жителей
Мощность очистных сооружений в Вологде восстановлена

Похожие новости

МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

1110
0

В Теlе2 рассказали, как найти точки опоры в условиях турбулентности

Удобные сервисы, уникальный продукт и надежная сеть стали точками опоры, которые позволяют оставаться любимым оператором

596
0

Клиенты Мегафона остаются на связи даже на Эльбрусе

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря

524
0

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал

В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое. 

869
0

ГПБ Мобайл запустился в Вологде

Для оформления SIM-карты при себе нужно иметь только паспорт

1368
0

Билайн значительно улучшил голосовую связь на трассе Вологда — Череповец

Оператор связи билайн за 2021 и 2022 годы построил новые базовые станции вдоль трассы А-114 Вологда-Новая Ладога от Вологды до Череповца

1192
0

Операторов на год освободили от обязанности покрывать сетями 4G трассы и малые населенные пункты

Мораторий продлится год

1116
0

В 20 деревнях Вологодской области в 2022 году появится мобильная связь 4G

Полный список опубликован на портале госуслуг

2994
0

МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе

Сейчас более половины всех звонков абоненты совершают внутри сети

1357
0

Менеджер салона сотовой связи в Череповце продавал данные о звонках абонентов

За каждый пересланный электронный документ он получал по 2 - 2,2 тысячи рублей

1351
0

Звонки с таксофонов, установленных в деревнях и селах Вологодской области, стали бесплатными

C 1 июля оператор отменил плату за звонки на стационарные телефоны, с 1 ноября - на мобильные

3422
1

В Вологде сотрудница компании сотовой связи передала знакомому распечатку звонков одного из абонентов

В отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни

2780
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мультимедийный проект «Имена в пространстве и времени» отроется в новом здании картинной галереи в Вологде
В Вологодской области утвердили график работы медучреждений в праздники
В Великом Устюге с 1 января вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
На линию 122 с конца сентября поступило более 20 тысяч звонков по вопросам мобилизации
В Магнитогорске суд арестовал мобилизованного за убийство командира
«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников
В Череповце появится военный учебный центр
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

278
0
27.12.2022 [БлогоVO]

Ирдоматка, часть 1

304
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

273
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика