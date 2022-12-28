Премьер Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.

«Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции», — заявил он.

Мишустин уточнил, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной специальной техники, закупки горюче-смазочных материалов.

В бюджет 2022 года было заложено 3,472 трлн рублей по статье «национальная оборона», из которых около двух триллионов приходилось на госпрограмму производства оружия, рекордную в новейшей истории страны.

После начала спецоперации военные расходы бюджета подскочили более чем вдвое и в апреле составили около 21 млрд рублей в день. С мая Минфин засекретил бюджетную статистику и перестал раскрывать статьи расходов в традиционном ежемесячном режиме.