Премьер Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

28.12.2022 [Общество]

Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.

«Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции», — заявил он.

Мишустин уточнил, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной специальной техники, закупки горюче-смазочных материалов.

Тэги: оборона, бюджет, спецоперация

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