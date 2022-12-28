Премьер Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
«Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции», — заявил он.
Мишустин уточнил, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной специальной техники, закупки горюче-смазочных материалов.