Выставка проектов Лаборатории городской среды откроется в павильоне на площади Революции 29 декабря

Выставка проектов Лаборатории городской среды откроется 29 декабря в Вологде в павильоне городских исследований на площади Революции.

Экспозиция расскажет о ключевых проектах развития общественных пространств, реализованных или созданных в 2022 году.

– В этот четверг на открытии выставки мы будем рассказывать о деталях, объяснять схемы, вспоминать о встречах, считать количество проведенных обсуждений, отвечать на вопросы и поздравлять друг друга с наступающим Новым годом, – поясняют участники Лаборатории городской среды.

Посетить выставку можно будет до конца января.

Торжественное открытие пройдет 29 декабря в 12:30 в павильоне городских исследований на площади Революции.

Приглашаются все желающие.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

