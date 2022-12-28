Выставка проектов Лаборатории городской среды откроется в павильоне на площади Революции 29 декабря

Выставка проектов Лаборатории городской среды откроется 29 декабря в Вологде в павильоне городских исследований на площади Революции.
Экспозиция расскажет о ключевых проектах развития общественных пространств, реализованных или созданных в 2022 году.
– В этот четверг на открытии выставки мы будем рассказывать о деталях, объяснять схемы, вспоминать о встречах, считать количество проведенных обсуждений, отвечать на вопросы и поздравлять друг друга с наступающим Новым годом, – поясняют участники Лаборатории городской среды.
Посетить выставку можно будет до конца января.
Торжественное открытие пройдет 29 декабря в 12:30 в павильоне городских исследований на площади Революции.
Приглашаются все желающие.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.