Вода в 52% наблюдаемых водных объектах Вологодской области является «загрязненной»

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области опубликовал доклад о состоянии и охране окружающей среды в регионе.

– Анализ проб, отобранных в 2021 году, показывает, что качество воды большинства наблюдаемых водных объектов области относится к категории «загрязненная» – в 52,2% пунктах наблюдений. К категории «грязная» относится 45,6% пунктов наблюдений, к категории «экстремально грязная» – 2,2%, — цитирует доклад издание GorodVo.

По данным анализа гидрохимических данных, в вологодской водоемах выявлено большое количество нефтепродуктов, соединений железа, меди, цинка и марганца.

– По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение числа пунктов наблюдений, отнесенных к категории «загрязненная» с одновременным увеличением числа пунктов наблюдений, отнесенных к категории «грязная». В двух пунктах наблюдений качество воды улучшилось: в реке Юг у деревни Стрелка и реке Сухона выше города Великий Устюг. В 17 пунктах наблюдения качество воды ухудшилось: реке Вага у села Шелота, реке Пельшма, реке Вологда выше города Вологда, реке Северная Двина у деревни Кузино и ниже города Красавино, реке Сухона в городе Сокол (РМЗ) и у деревни Рабаньга, реке Сухона выше и ниже впадения реки Пельшма, в Рыбинском водохранилище ниже города Череповец, реке Ягорба в городе Череповец и у деревни Мостовая, реке Молога ниже города Устюжна, реке Кубена у деревни Троице-Енальское, реке Большая Ельма у деревни Филютино, реке Леденьга у деревни Юрманга, реке Уфтюга у деревни Богородское, — говорится в докладе.

С 2020 по 2021 год в Вологодской области в шесть раз увеличилось количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек и озер. Всего таких инцидентов зарегистрировано 24.