В Харовске мужчина украл батареи из сгоревшего дома

В Харовске суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже.

Установлено, что 13 августа 2022 года мужчина с другом, которому сказал, что у него есть разрешение, проник в одну из квартир недавно сгоревшего дома, где спилил и украл пять радиаторов отопления. На следующий день они похитили ещё три батареи из соседней квартиры. Всё украденное они сдали в металлолом.

«Подсудимый вину признал, пояснил, что материальный ущерб возместил и примирился с потерпевшими, о чем в судебном заседании были предоставлены соответствующие заявления», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины в связи с примирением сторон.