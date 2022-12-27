В Устюжне подросток сжег дом незнакомых людей

27.12.2022 [Происшествия]

В Устюжне суд вынес приговор несовершеннолетнему местному жителю, признанному виновным в поджоге.

Установлено, что инцидент произошёл на улице Володарского ранним утром 26 мая 2022 года. Пьяный подсудимый устроил пожар и убежал. В результате оказалось повреждено не только здание, но и автомобиль «Шевроле Круз», а также техника в доме. Общая сумма ущерба составила почти 2,5 млн. рублей.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, пояснил, что поджег данный дом, поскольку был уверен, что именно в нем живет один местный житель, к которому у него были неприязненные отношения. Горюче-смазочный материал (ГСМ) взял дома. Когда поднес к ГСМ зажигалку, огонь резко вспыхнул, он испугался и убежал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Суд также постановил взыскать с него 2 464 091 рубль возмещения материального ущерба, а также 700 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Если у подростка не окажется денег, эту сумму взыщут с его родителей.

Тэги: подросток, поджог, имущественный ущерб, уголовное дело, приговор, взыскание
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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