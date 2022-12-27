Житель Череповца отобрал телефон у прохожего

27.12.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

21-летний потерпевший заявил, что на улице к нему подошёл неизвестный молодой человек и выбил из его рук мобильный телефон. Потом подозреваемый подобрал гаджет и убежал. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«Задержанный признался в содеянном. Со слов подозреваемого, причиной совершения преступления является трудное материальное положение. Телефон он планировал сбыть, а вырученные деньги потратить на собственные нужды», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Телефон изъяли и вернули владельцу.

Тэги: грабеж, телефон, уголовное дело

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