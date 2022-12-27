87-летняя жительница Шексны ходит из города в дачный поселок, чтобы накормить брошенных животных

27.12.2022 [Общество]

Жительница Шексны Тамара Честнова кормит брошенных на дачах животных. Для этого она каждый день ходит из Шексны в деревню Прогресс. 

О бабушке, которая каждое утро на протяжении нескольких лет встречается по дороге из деревни Прогресс, рассказала журналист районной газеты «Звезда» Светлана Жилич. Тамаре Честновой 87 лет. 

«Военной поры человек я. 6 лет было, когда началась война. В Прогрессе дом-дача сына со всеми удобствами. Но жить там не хочу. Есть квартира в Шексне на Железнодорожной улице, где все мне дорого. А хожу я кормить ничейных кошек. И делаю это не от одиночества. У меня дети, внуки, правнуки. Только каждый год, после уезда дачников, появляется стайка кошаков. Не могу их бросить. Вот уже три года маршрут неизменный. Туда и обратно — 6 км. В этом году сдала малость, тяжеловато, но я человек старой закалки, для которого крайне важно слово „Надо!“. Варю им супчик, покупаю сухой корм, головы куриные, колбаску, » — говорит о себе Тамара Честнова. 

Она добавляет, что ей придает силы то, что кошки ее ждут. 

Тэги: добрые дела
Фото газета "Звезда"

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