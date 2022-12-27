О старинных новогодних традициях расскажут в Музее-квартире Белова 28 и 29 декабря

О старинных новогодних традициях расскажут посетителям Музея-квартиры Белова 28 и 29 декабря.

– Участники мероприятия смогут совершить увлекательное путешествие в прошлое, в котором их познакомят со старинными новогодними традициями, – рассказывают сотрудники музея.

Гости узнают, когда появилась традиция дарить поздравительные открытки на Новый год и Рождество, чем раньше украшали новогодние ели и как встречали праздники много лет назад.

– Также участникам покажут самые интересные открытки, которые получал Василий Белов от своих друзей, коллег и читателей, и елочные игрушки из коллекции музея, – говорится в анонсе.

Завершится встреча мастер-классом по изготовлению новогоднего украшения.

Начало мероприятий 28 и 29 декабря в 15:00 часов по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, д.10, кв. 4. Справки и запись на мероприятия по телефонам: +7-921-126-14-23, +7-921-142-08-56.

Мероприятие рассчитано на детей (6+) и взрослых.