О старинных новогодних традициях расскажут в Музее-квартире Белова 28 и 29 декабря

27.12.2022 [Культура]

О старинных новогодних традициях расскажут посетителям Музея-квартиры Белова 28 и 29 декабря.

– Участники мероприятия смогут совершить увлекательное путешествие в прошлое, в котором их познакомят со старинными новогодними традициями, – рассказывают сотрудники музея. 

Гости узнают, когда появилась традиция дарить поздравительные открытки на Новый год и Рождество, чем раньше украшали новогодние ели и как встречали праздники много лет назад. 

– Также участникам покажут самые интересные открытки, которые получал Василий Белов от своих друзей, коллег и читателей, и елочные игрушки из коллекции музея, – говорится в анонсе. 

Завершится встреча мастер-классом по изготовлению новогоднего украшения.

Начало мероприятий 28 и 29 декабря в 15:00 часов по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, д.10, кв. 4. Справки и запись на мероприятия по телефонам: +7-921-126-14-23, +7-921-142-08-56.

Мероприятие рассчитано на детей (6+) и взрослых.

Тэги: новый год, встреча, Василий Белов, традиции

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева
Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ
Несколько микрорайонов Вологды остались без воды
В Вологодской области назначен новый военный комиссар
Мобилизованных вологжан не отпустят домой на Новый год
6 лет за слова: такой срок запросила прокуратура для Вологодского пенсионера по делу о фейках 
ФСБ предостерегла жителя Череповца, который перевел деньги в фонд, снабжающий украинскую армию
В Вологодской области вырастут взносы за капремонт
Вологодскую область чаще всего посещают туристы из Санкт-Петербурга

Похожие новости

Как выбрать ель на Новый год

В преддверии Нового года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора как выбрать новогоднее дерево на Новый год. К ним относятся ели, пихты и сосны

154
0

Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде 30 декабря

Здесь можно будет приобрести подарки близким и продукты к праздничному столу

276
0

В Вологде в новогоднюю ночь будет работать бесплатный общественный транспорт

Общественный транспорт будет ходить с 00.30 до 5.00 1 января по шести маршрутам

386
0

Новогодние трамвайчики начали курсировать в Череповце

«Гирлянды снаружи, мишура в салоне и Дед Мороз за рулем — верный признак приближающегося праздника», — сообщил мэр города Вадим Германов

378
0

За незаконно срубленную ель вологжан ждет штраф

Об этом рассказал начальник департамента лесного комплекса Роман Марков

947
0

Новогодние игровые программы для детей пройдут в Вологде в эти выходные

Новогодний проект «Рождественская сказка в Вологде» стартует с игровых программ для детей и взрослых, которые пройдут 24 и 25 декабря в Кремлевском саду и Парке Ветеранов

850
0

Выставка елочных игрушек из частной коллекции открылась в Череповце

В усадьбе Гальских представлены предметы из коллекции череповчанина Антона Голышина

880
0

Выставка игрушек мастерицы Жанны Вересовой работает в Вологде

В экспозиции представлены игрушки из шерсти, текстильные куклы и расписные изделия

902
0

Новогодняя выставка открылась в Историко-краеведческом музее в Череповце

Здесь представлены новогодние украшения и карнавальные костюмы из фондов музейного объединения, плакаты и вырезки из газет

674
0

Культурный семейный проект «Настоящий вологодский Новый год» пройдет в Вологодском кремле со 2 по 8 января

Вологжан и гостей города ждут новогодние активности, квесты, музыкальные выступления вологодских коллективов и театрализованные программы для всей семьи

934
0

Пусть все сбудется: каждый вологжанин может стать добрым волшебником на Новый год

На одной странице мы собрали несколько благотворительных акций, чтобы каждый из нас, в канун праздников, мог помочь другим. А еще поговорили с руководителями НКО и психологом о том, почему людям важно и нужно дарить добро

1145
0

С 17 декабря в Вологде начнут свою работу елочные базары

Базары будут работать ежедневно с 9 до 21 часа

1068
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде идут поиски 12-летней девочки
87-летняя жительница Шексны ходит из города в дачный поселок, чтобы накормить брошенных животных
О старинных новогодних традициях расскажут в Музее-квартире Белова 28 и 29 декабря
Как выбрать ель на Новый год
О формировании внешнего облика Вологды и сохранении исторического центра рассказывает онлайн-выставка
Как не стать пиратом в новогоднюю ночь?
Череповецкая «Северсталь» проиграла подмосковному «Витязю» в матче Регулярного чемпионата КХЛ
 
22.12.2022 [Общество]

Пусть все сбудется: каждый вологжанин может стать добрым волшебником на Новый год

1145
0
26.12.2022 [БлогоVO]

Лекция «Деревянная Вологда. Что дальше»

415
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

113
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика