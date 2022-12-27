Как выбрать ель на Новый год

В преддверии Нового года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора как выбрать новогоднее дерево на Новый год. К ним относятся ели, пихты и сосны.

В каких местах лучше всего осуществлять покупку новогоднего дерева?

Предпочтение стоит отдавать специализированным местам продажи — ёлочным базарам.

Каков риск завоза нездоровых деревьев?

Нарядные хвойные деревья и срезанные ветви могут являться не только источником праздничного настроения, но и потенциальной угрозой заноса различных вредных карантинных организмов. Риск заноса вредных карантинных вредителей достаточно велик, так как в местах реализации могут оказаться живые ели, сосны, пихты и лиственницы, ввезенные из других регионов Российской Федерации, где могут быть установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинным вредителям лесных насаждений и которые могут быть источниками перемещения и распространения опасных лесных вредителей. Необходимо помнить, что вредители могут переселяться с приобретенных на рынках елок на здоровые хвойные деревья лесов, городских парков или приусадебных участков.

Какие документы необходимо попросить предоставить продавца рождественских деревьев, чтобы удостовериться в их безопасности и качестве?

Также необходимо помнить, что весь новогодний природный материал, включающий в себя «рождественский деревья» и срезанные ветви, являются продукцией фитосанитарного риска, которая подлежит обязательной проверке и сертификации и не может находиться в бесконтрольном обороте. В случае ввоза деревьев хвойных пород из другого региона Российской Федерации или из-за границы продавец обязан предоставить карантинный сертификат или акт карантинного фитосанитарного контроля, подтверждающий безопасность и происхождение импортной продукции и гарантирующий её соответствие единым карантинным фитосанитарным требованиям. В сертификате или акте должна содержаться информация о получателе, отправителе, месте выгрузки продукции, стране её происхождения и заключении проведения карантинных исследований по выявлению карантинных объектов.

Кроме того, при ввозе «рождественских деревьев» по карантинным сертификатам из других регионов необходимо своевременно извещать Управление о доставке подкарантинной продукции.

На какие внешние признаки дерева стоит обращать внимание? На что стоит обратить внимание при выборе дерева?

При покупке следует обращать внимание на внешний вид дерева: хвоя должна быть слегка маслянистой, ярко-зеленого цвета, достаточно гибкой и эластичной — это значит, что дерево высокого качества. Край самого сруба должен быть чистым, без черноватых окаймлений — признаков того, что ель больна или была давно срублена. Ствол у здоровой ели должен быть ровным и прямым без трещин. На коре не должно быть плесени и темных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель качества и здоровья дерева. Здоровое дерево должно иметь ярко выраженный аромат хвои. Также особое внимание нужно обращать на нижние ветви, они должны быть направлены вверх.