Как выбрать ель на Новый год

27.12.2022 [Общество]

В преддверии Нового года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора как выбрать новогоднее дерево на Новый год. К ним относятся ели, пихты и сосны.  

В каких местах лучше всего осуществлять покупку новогоднего дерева?

Предпочтение стоит отдавать специализированным местам продажи — ёлочным базарам.

Каков риск завоза нездоровых деревьев?

Нарядные хвойные деревья и срезанные ветви могут являться не только источником праздничного настроения, но и потенциальной угрозой заноса различных вредных карантинных  организмов. Риск заноса вредных карантинных вредителей достаточно велик, так как в местах реализации могут оказаться живые ели, сосны, пихты и лиственницы, ввезенные из других регионов Российской Федерации, где могут быть установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинным вредителям лесных насаждений и которые могут быть источниками перемещения и распространения опасных лесных вредителей. Необходимо помнить, что вредители могут переселяться с приобретенных на рынках елок на здоровые хвойные деревья лесов, городских парков или приусадебных участков.

Какие документы необходимо попросить предоставить продавца рождественских деревьев, чтобы удостовериться в их безопасности и качестве?

Также необходимо помнить, что весь новогодний природный материал, включающий в себя «рождественский деревья» и срезанные ветви, являются продукцией фитосанитарного риска, которая подлежит обязательной проверке и сертификации и не может находиться в бесконтрольном обороте. В случае ввоза деревьев хвойных пород из другого региона Российской Федерации или из-за границы продавец обязан предоставить карантинный сертификат или акт карантинного фитосанитарного контроля, подтверждающий безопасность и происхождение импортной продукции и гарантирующий её соответствие единым карантинным фитосанитарным требованиям. В сертификате или акте должна содержаться информация о получателе, отправителе, месте выгрузки продукции, стране её происхождения и заключении проведения карантинных исследований по выявлению карантинных объектов.

Кроме того, при ввозе «рождественских  деревьев» по карантинным сертификатам из других регионов необходимо своевременно извещать Управление о доставке подкарантинной продукции.

На какие внешние признаки дерева стоит обращать внимание? На что стоит обратить внимание при выборе дерева?

При покупке следует обращать внимание на внешний вид дерева: хвоя должна быть слегка маслянистой, ярко-зеленого цвета, достаточно гибкой и эластичной — это значит, что дерево высокого качества. Край самого сруба должен быть чистым, без черноватых окаймлений — признаков того, что ель больна или была давно срублена. Ствол  у здоровой ели должен быть ровным и прямым без трещин. На коре не должно быть плесени и темных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель качества и здоровья дерева. Здоровое дерево должно иметь ярко выраженный аромат хвои. Также особое внимание нужно обращать на нижние ветви, они должны быть направлены вверх.

В соответствии п. 12 части II Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159, собственники (пользователи) подкарантинной продукции обязаны проводить обследование на наличие карантинных объектов.

Управление Россельхознадзора напоминает гражданам и юридическим лицам, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, что в случае обнаружения объектов животного мира, растительного мира, имеющих сходные с карантинными объектами морфологические признаки или симптомы болезней, во избежание заноса и распространения вредителей лесопродукции необходимо оперативно обращаться в отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного контроля, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора:

Вологда, пр. Победы, д. 33, каб. 210, e-mail: [email protected],    телефон 8 (81-72) 72-80-94.

Тэги: новый год, ель

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