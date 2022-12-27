О формировании внешнего облика Вологды и сохранении исторического центра рассказывает онлайн-выставка

27.12.2022 [Культура]

Виртуальная выставка «Грани творчества» открылась на сайте Вологодского музея-заповедника.

– О формировании внешнего облика Вологды, его новых микрорайонов, появившихся в последней четверти 20-го века, проблемах сохранения исторического центра города, где гармонично сочетались бы современная застройка и архитектура прежних эпох, дает представление коллекция материалов, переданная в музей в 2021 году известным вологодским архитектором, членом Вологодского отделения Союза архитекторов России Григорием Куприяновичем Парфеновым, – рассказывают сотрудники музея.

Материалы, фотографии и рисунки Григория Куприяновича стали основой новой виртуальной выставки, увидеть которую вы можете по ссылке.

В онлайн-экспозицию вошли в общей сложности более 120 предметов.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, архитектура, благоустройство

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