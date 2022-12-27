Череповецкая «Северсталь» проиграла подмосковному «Витязю» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Вслед за минским «Динамо» в Череповец накануне приезжал ещё один прямой конкурент «Северстали» за попадание в плей-офф — чеховский «Витязь».

Череповчане открыли счёт на 5-й минуте матча, Робин Пресс реализовал первое же большинство своей команды. Гости отыгрались в середине стартового периода. Формально гол был забит в равных составах, удаленный у «Северстали» нападающий Руслан Абросимов уже вышел на лёд, но ещё не успел добежать и помочь своей команде. Ещё до первого перерыва «желто-черные» много атаковали, но забить больше не смогли.

После перерыва подопечные Андрея Разина продолжили много играть в зоне соперника, но забить по-прежнему не могли, за что и были наказаны. Увлекшись атакой потеряли шайбу в чужой зоне и Владислав Кара убежал один на один с Александром Самоновым и вывел «Витязь» вперёд. Счёт 1:2 продержался до конца третьего периода, когда тренерский штаб «Северстали», чтобы спасти матч заменил вратаря шестым полевым игроком. Но не в формате 6×4, не 6×5, «желто-чёрным» забить не удалось. А вот гости ещё дважды поразили уже пустые ворота череповчан. В результате «Северсталь» потерпела крупное поражение со счётом 1:4. Прервав четырехматчевую серию с набранными очками.

«Прежде всего — „Витязь“ с победой. Видно было, что мужики вышли на битву, которая многое значит. Сегодня просто проиграли и свой, и чужой пятак. Очень много владели шайбой в чужой зоне, но всё это было без моментов. К сожалению, не нашлось человека, который бы продавил, забил мусорный гол. Наподобие первого гола „Витязя“. В таких играх такие голы становятся решающими. Учимся, учимся. Работаем дальше», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

До конца 2022 года у «Северстали» ещё два матча. 28 декабря «жёлто-чёрные» примут московский «Спартак», 30-го сыграют с нижегородским «Торпедо».