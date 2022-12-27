Новое здание Вологодской областной картинной галереи откроют 29 декабря

27.12.2022 [Культура]

Новое здание Вологодской областной картинной галереи по адресу: ул. Мира, д. 34 откроется 29 декабря. 

– В этот день выставочный комплекс будет работать для посетителей с 15:00 до 21:00. Гостей галереи ждут постоянные и временные экспозиции, а также творческие мероприятия, приуроченные к торжественному открытию, – сообщает пресс-служба департамента культуры Вологодской области.

На втором этаже здания можно будет посетить выставку «Российская академия художеств в Вологде». Здесь будет представлено творчество народного художника РСФСР, академика Академии художеств СССР и Российской академии образования Дмитрия Жилинского и заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Нателлы Тоидзе.

На третьем этаже создана постоянная экспозиция «Искусство XX-XXI веков», в которой представлены произведения живописи, графики, скульптуры ведущих отечественных художников Ильи Машкова, Роберта Фалька, Константина Юона, Петра Кончаловского, Михаила Нестерова, Юрия Кугача, Николая Андронова, Зураба Церетели и других из собрания Вологодской областной картинной галереи.

На четвертом этаже разместится впервые созданная в Вологде постоянная экспозиция «Вологодские художники XX-XXI веков», которая представит произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства ведущих вологодских художников Владимира Корбакова, Джанны Тутунджан, Михаила Ларичева, Николая Баскакова, Олега Бороздина, Александра Пантелеева, Евгения Соколова, Яна Крыжевского, Генриха Асафова, Георгия Калинина, Валерия Страхова, Юрия Воронова, Николая Мишусты и других из собрания Вологодской областной картинной галереи.

На пятом этаже будет представлен инновационный экспозиционно-творческий проект «Имена в пространстве и времени» с демонстрацией фильмов о художественной жизни Вологды и вологодских художниках – юбилярах 2022 года – Владимире  Корбаков, Михаиле Копьеве, Николае и Генриетте Бурмагины, Александре Пантелееве – на специально созданном мультимедийном кубе. Начало презентации с показом документальных фильмов, созданных в рамках проекта, в 19:00, с 18:30 – встреча посетителей.

Сообщается, что этот проект будет реализован на средства государственного гранта Вологодской области в сфере культуры и гранта Президентского фонда культурных инициатив. 

– Вологодской областной картинной галереей в рамках проекта будет сформирована экспозиция произведений художников, о которых рассказывается в фильмах. Таким образом, исторические события и документы, вошедшие в видеоформат, будут дополнены подлинными произведениями авторов, – говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, в залах пятого этажа размещается выставка «Вологодчина красна мастерами» в рамках завершения на Вологодчине Года культурного наследия народов РФ. Выставочный проект реализуется Центром народной культуры и Вологодской областной картинной галереей и представит работы мастеров народных художественных промыслов и ремесел Вологодской области. Открытие выставки состоится 29 декабря в 16:00.

В новом здании предусмотрены все условия для содержательного досуга и комфортного отдыха посетителей: здание оснащено для маломобильных групп населения и инвалидов, выполнена стильная, современная и удобная музейная навигация, будут работатьарт-кафе и музейный магазин. Выставочный комплекс будет работать в предновогодние дни 30 и 31 декабря, а также в новогодние праздники с 3 по 8 января: среда, четверг, воскресенье – с 10:00 до 18:00, пятница, суббота – с 11:00 до 19:00. Цена единого входного билета – 450 руб., также можно посетить отдельные выставочные проекты (2 этаж – 120 руб., 3, 4, 5 этажи – 160 руб.).

Напомним, решение о завершении реконструкции здания Вологодской областной картинной галереи на улице Мира, 34, было принято на Градостроительном совете в Вологде в апреле 2021 года. С инициативой выступил лично глава региона Олег Кувшинников.

Тэги: картинная галерея

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