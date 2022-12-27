Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде 30 декабря

Новогодняя ярмарка пройдет 30 декабря с 11:00 до 19:00 в Вологде на площади Революции.

– Вологжане смогут выбрать подарки на Новый год, а также закупить продукты к праздничному столу. Участниками ярмарки станут предприниматели, руководители торговых предприятий, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, ремесленники, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Сообщается, что на ярмарке будут работать порядка 40 торговых точек.

Здесь можно будет приобрести: шоколад ручной работы, лесные ягоды, тульские пряники, пастилу, свежее и копченое мясо, текстильную продукцию с символом года, новогодние игрушки, мыло и мочалки ручной работы, валенки и валяную обувь, сувенирную продукцию и подарочную упаковку из фанеры, дровницы ручной работы, каминные наборы, кожаные изделия и многое другое.

На площади будет работать новогодняя фотозона.

Гости ярмарки смогут бесплатно угоститься сбитнем, сваренным из меда, пряностей и трав.

Помимо этого, в Вологде начали работать и елочные базары.