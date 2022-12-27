Жителя Тотемского района будут судить за разбойное нападение на подростков

27.12.2022 [Общество]

В Тотемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 19-летнего жителя посёлка Советский, обвиняемого в разбое.

По версии следствия, инцидент произошёл на улице Краснофлотской в Тотьме 20 августа 2022 года. Пьяный обвиняемый увидел идущих ему навстречу 18-летнего и 15-летнего потерпевших, преградил им путь, потребовал отдать мобильные телефоны и избил.

«Дальнейшие противоправные действия фигуранта были пресечены прохожей. Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако в кратчайший срок был установлен правоохранителями», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы и штраф.

Тэги: разбой, нападение, подростки, уголовное дело

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