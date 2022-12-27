ФОМ: меньше половины россиян ждут улучшений в стране в ближайшее время

Последний социологический опрос ФОМ о социальных настроениях в стране говорит о том, что меньше половины россиян ждут улучшений в стране в ближайшие годы. В ближайшие полгода-год только 27% россиян ждут улучшений в стране, тогда как 28% считают, что ничего не изменится, а 18% думают, что жизнь станет еще хуже.

Если касаться отдельно семьи, то здесь 30% считают, что жизнь в их семье станет лучше, 37% считают, что она не изменится, 9% что станет хуже.

В перспективе трех-пяти лет улучшения жизни в стране прогнозируют 43% респондентов, 15% уверены, что жизнь в России станет хуже, 23% думают, что особых изменений не будет. Что касается жизни семьи, 44% полагают, что через 3–5 лет она улучшится, 9% – предвидят ухудшения, 25% думают, что всё останется как есть.