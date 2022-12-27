В Вологде в новогоднюю ночь будет работать бесплатный общественный транспорт

27.12.2022 [Общество]

В Вологде в новогоднюю ночь будут курсировать бесплатные автобусы. Общественный транспорт будет ходить с 00.30 до 5.00 1 января по шести маршрутам. Об этом в ходе прямого эфира рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Напомню, мы приняли решение отказаться от новогодних гуляний, в том числе и в новогоднюю ночь. Не будет ни концерта на площади, ни фейерверка. Но мы прекрасно понимаем, что для многих жителей стало традицией встречать бой курантов у новогодней елки на площади Революции или на площадях в микрорайонах, также вологжане, конечно, поедут в гости друг к другу. Поэтому мы приняли решение — пустить в новогоднюю ночь бесплатный общественный транспорт», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.  

 Движение общественного транспорта в новогоднюю ночь будет осуществляться по 6 маршрутам. Расписание составлено таким образом, чтобы жители могли добраться в центр из любого микрорайона и обратно. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

— «Лоста — ВоГУ»: ул. Предтеченская — ул. Герцена — ул. Рабочая — ул. Козленская — мкр. Лоста;

— «Больничный комплекс — Дальняя»: ул. Дальняя — ул. Северная — ул. Прокатова — ул. Предтеченская — ул. Зосимовская — Советский пр. — ул. Предтеченская;

— «Центр — Лукьяново»: Торговая пл. — пр. Победы — развязка через ж/д дорогу — Белозерское ш. — ул. Клубова — ул. Луначарского — ул. Вологодская;

— «Центр — ВПЗ»: Торговая пл. — пр. Победы — ул. Мальцева — ул. Октябрьская — ул. Ленинградская — ул. Петина — ул. Панкратова — Окружное ш.;

— «Центр –Прилуки»: Торговая пл. — ул. Чернышевского –ул. Железнодорожная;

— «6 мкр. — ул. Новаторов»: ул. Петрозаводская — ул. Московская — ул. Беляева — ул. Конева — ул. Герцена — ул. Ленинградская — ул. Псковская — ул. Возрождения — Окружное шоссе.

 

 

Тэги: новый год, автобусы, общественный транспорт

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