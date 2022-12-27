В Вологодской области выросло количество людей, заболевших гриппом

27.12.2022 [Общество]

В Вологодской области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом по-прежнему превышен эпидемиологический порог. Об этом в ходе оперативного совещания правительства сообщил начальник регионального депздрава Алексей Плотников.

За прошедшую неделю в Вологодской области ОРВИ заболело 21 910 человек. Это на 6% меньше, чем неделей ранее. Но в то же время растет количество заболевших вирусом гриппа. Сейчас их 209. Всего с ноября в Вологодской области зафиксировано уже 524 случая гриппа. В основном болеют школьники и взрослое население.

«Ситуация напряженная, эпидемиологический порог превышен. В новогодние праздники жителям советует обратить внимание на постоянное проветривание помещений. При посещении мест скопления людей рекомендуем соблюдать масочный режим», — отметил Алексей Плотников, подчеркнув, что на длинных выходных медицинских службы региона будут готовы оказывать помощь заболевшим вологжанам.

 

Тэги: ОРВИ, грипп, эпидемия

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