5 медалей завоевали вологодские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях памяти «Заслуженного мастер спорта Т. Б. Авериной», которые прошли в Нижнем Новгороде с 23 по 25 декабря.
Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены «СШОР Витязь», воспитанники тренера Ильи Невского. Максим Волков и Семён Аверин.
Семён Аверин завоевал 2 золотых и 1 бронзовую медаль, став первым на дистанциях 500 и 1000 метров. И заняв 3 место на дистанции 3000 метров.
У Максима Волкова «серебро» на 1000 метров и «бронза» на дистанции вдвое короче.
5 медалей завоевали вологодские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях
5 медалей завоевали вологодские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях памяти «Заслуженного мастер спорта Т. Б. Авериной», которые прошли в Нижнем Новгороде с 23 по 25 декабря.
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