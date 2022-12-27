5 медалей завоевали вологодские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях

27.12.2022 [Спорт]

5 медалей завоевали вологодские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях памяти «Заслуженного мастер спорта Т. Б. Авериной», которые прошли в Нижнем Новгороде с 23 по 25 декабря.

Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены «СШОР Витязь», воспитанники тренера Ильи Невского. Максим Волков и Семён Аверин.

Семён Аверин завоевал 2 золотых и 1 бронзовую медаль, став первым на дистанциях 500 и 1000 метров. И заняв 3 место на дистанции 3000 метров.

У Максима Волкова «серебро» на 1000 метров и «бронза» на дистанции вдвое короче.

Тэги: конькобежный спорт

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