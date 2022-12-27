В Страсбургском сквере Вологды прошел митинг против ухудшения жизни народа

27.12.2022 [Общество]

В Вологде 24 декабря прошел митинг против ухудшения жизни народа. Организатором мероприятия выступила партия «Яблоко».

Выступающие на митинге говорили о задержаниях за фейки об армии РФ, в частности о том, как был приговорен кочегар из Вологды Владимир Румянцев. Кроме того, выступающие говорили, о том, что ждет россиян в 2023 году. По мнению участников, улучшений жизни россиян в 2023 году ждать не стоит, так как санкции имеют отложенное действие. К тому же в силу вступили газовые и нефтяные санкции. Больше 50% бюджета - это нефть и газ. Нефтедолларов больше не будет.  

Также на митинге были озвучены другие проблемы, которые принесла спецоперация и последующая мобилизация. Это, например, потеря связи между родными и инфляция. 

Тэги: митинги, качество жизни

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