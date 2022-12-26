Третий этап ремонта водовода из озера Кубенское планируется завершить весной 2023 года

В настоящее время ведется работа по ремонту тракта водоподачи из Кубенского озера, которое является для Вологды резервным водоисточником. Третий этап ремонтных работ планируется завершить весной 2023 года.

«Мы комплексно занимаемся проблемой водоснабжения. Основной забор воды происходит из реки Вологда, а водовод из озера Кубенское позволяет нам иметь резервный источник. Тракт водоподачи находится в аварийном состоянии, поэтому продолжаем его ремонтировать. Третий этап работ, который мы выполняем в этом году, предполагает замену ветхого участка тракта протяженностью 1,6 км сетей. Стальные трубы мы меняем на более надежные полиэтиленовые диаметром 1200 мм. Те объемы, которые были запланированы, на этот год, выполнены. А закончим этап весной 2023 года. На данный момент уложено 310 метров трубы, сварено и подготовлено для укладки еще 470 метров. Самое сложное будет пройти через трассу М 8 „Холмогоры“, чем будем заниматься в следующем году», — рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Тракт был построен в 1987 году, эксплуатируется с 1990 года, и на момент начала капитального ремонта его износ составлял 100%. Работы, которые начались в 2018 году, проводятся в 4 этапа и продлятся до 2024 года. Это капитальный ремонт участка общей протяженностью более 5 км.

После завершения третьего этапа будет реализован четвертый, который предусматривает замену ветхого участка тракта из стальных труб на трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм; выполнение переключения существующего и нового водоводов. Общая стоимость работы по 3 и 4 этапам — 301, 8 млн рублей. Это средства федерального, регионального и городского бюджетов.

Тракт водоподачи из Кубенского озера позволяет переключаться на этот водоем, когда река Вологда сильно мелеет летом. Также это касается случаев, когда качество исходной воды в реке падает в связи в паводковыми явлениями или оттепелью.