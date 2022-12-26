В Бабаевском районе трое мужчин истязали собутыльника во время застолья

В Бабаевском районе суд вынес приговор двоим местным жителям, признанным виновными в истязании собутыльника.

Установлено, что инцидент произошёл в одном из домов села Борисово-Судское в ночь с 16 на 17 августа 2022 года. Истязателей было трое. В ходе застолья они нанесли пострадавшему несколько ударов по голове, а когда тот упал на пол, стали бросать в него зажжённые спички, отчего у мужчины загоралась одежда.

«Кроме того, один из мужчин при помощи горящей спички поджег усы и волосы потерпевшего. Своими действиями они причинили знакомому термические ожоги 1-2-3 степени. В продолжение своих преступных действий, один из мужчин, используя нож, нанес им потерпевшему несколько порезов по телу, а другой, надевая на голову потерпевшего полиэтиленовые пакеты, ограничивал ему доступ к кислороду», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Один из обвиняемых умер до суда. Уголовное дело в его отношении было прекращено. Подсудимые признали вину и принесли пострадавшему извинения. С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору суд назначил одному из них окончательное наказание в виде одного года и двадцати дней колонии строгого режима. Второй истязатель получил три года лишения свободы условно. Их также обязали выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.