Новые экспонаты из своей коллекции представит Вологодский музей-заповедник

26.12.2022 [Культура]

Выставка новых поступлений в коллекцию открылась в Вологодском государственном музее-заповеднике.

– И чего только не увидишь на новой выставке, глаза разбегаются: предметы одежды и обуви, росписи и кружево, вышивка и гончарное искусство – всего и не перечислить. И самое главное - все это вещи с историей! Чья-то прабабушка выходила замуж в этой удивительно элегантной свадебной парочке, а чья -то - вышивала этот редкий узор на полотенце. Чей-то прадедушка каждый день открывал расписную дверь или носил этот строгий костюм, – рассказывают сотрудники музея.

Среди дарителей предметов не только вологжане, но и жители Санкт-Петербурга, Архангельска, Калининграда и из Швейцарии.

Возрастные ограничения: (6+). 
 

Тэги: выставка

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