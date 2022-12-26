Новые экспонаты из своей коллекции представит Вологодский музей-заповедник

Выставка новых поступлений в коллекцию открылась в Вологодском государственном музее-заповеднике.

– И чего только не увидишь на новой выставке, глаза разбегаются: предметы одежды и обуви, росписи и кружево, вышивка и гончарное искусство – всего и не перечислить. И самое главное - все это вещи с историей! Чья-то прабабушка выходила замуж в этой удивительно элегантной свадебной парочке, а чья -то - вышивала этот редкий узор на полотенце. Чей-то прадедушка каждый день открывал расписную дверь или носил этот строгий костюм, – рассказывают сотрудники музея.