Судебные эксперты рассказали на каких улицах в Вологды чаще всего происходят автоподставы

ФБУ Вологодская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации сообщает, что в Вологде увеличилось количество так называемых автоподстав.
Специалисты рекомендуют водителям более внимательно выполнять маневры перестроения, поворота и разворота. Особое внимание стоит уделить движению на перекрестках с круговым движением, а именно Окружное шоссе — ул. Конева, Окружное шоссе — Пошехонское шоссе, а также на равнозначных перекрестках.
«Как показывает практика производства автотехнических экспертиз, на данных перекрестках наиболее часто происходят ДТП с признаками автоподставы, ввиду отсутствия камер наружного видеонаблюдения. Именно отсутствие записей с камер видеонаблюдения позволяет автоподставщикам оставаться безнаказанными в большинстве случаев. При этом „жертва“ автоподставщиков имеет возможность доказать свою невиновность в ДТП (полную или частичную), используя качественную запись видеорегистратора», — пишут эксперты.