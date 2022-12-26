Судебные эксперты рассказали на каких улицах в Вологды чаще всего происходят автоподставы

ФБУ Вологодская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации сообщает, что в Вологде увеличилось количество так называемых автоподстав.

Специалисты рекомендуют водителям более внимательно выполнять маневры перестроения, поворота и разворота. Особое внимание стоит уделить движению на перекрестках с круговым движением, а именно Окружное шоссе — ул. Конева, Окружное шоссе — Пошехонское шоссе, а также на равнозначных перекрестках.