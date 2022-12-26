В Череповце активисты выявили точку продажи контрафактной икры

26.12.2022 [Общество]

Контрафактную икру в Череповце выявили активисты «Народного контроля». Сообщает «Канал12».

В преддверии Нового Года общественники проверили торговца красной икрой в одном из ТЦ Заречья. Мужчина торговал икрой с Камчатки. Реклама об этом появилась на листовках и в соцсетях. Активисты в ходе рейда выяснили, что лоточник ведет незаконную предпринимательскую деятельность, у него нет санитарной книжки, а продукция хранится без холодильника. Вся торговля велась от имени юридического лица, которое было закрыто три года назад. 

Как только активисты «Народного контроля» появились в поле зрения предприимчивого мужчину, тот быстро ушел в неизвестном направлении, забрав с собой продукцию.
 

Тэги: икра, контрафакт

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