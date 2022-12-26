В Великом Устюге владельца обязали демонтировать самовольно установленный гараж

26.12.2022 [Общество]

В Великом Устюге суд рассмотрел иск администрации города к собственнику самовольно установленного гаража о демонтаже конструкции.

Факт того, что гараж незаконно установлен на земле, которая находится в государственной собственности, был установлен 11 июня 2021 года.

«Собственнику гаража было направлено требование о демонтаже данной конструкции, однако при повторной проверке было установлено, что конструкция собственником не демонтирована», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск и обязал владельца демонтировать гараж в течение 30 суток с момента вступления решения в законную силу, а также убрать за собой мусор.

Тэги: гаражи, демонтаж, самовольная постройка, суд, иск, решение суда

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева
Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ
В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа
Несколько микрорайонов Вологды остались без воды
В Вологодской области назначен новый военный комиссар
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
У жителей Вологодской области снижаются реальные денежные доходы
Мобилизованных вологжан не отпустят домой на Новый год
6 лет за слова: такой срок запросила прокуратура для Вологодского пенсионера по делу о фейках 

Похожие новости

В Шексне автомобиль «BYD» сгорел в гараже

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём со стороны владельца

1235
0

В Череповце пенсионер украл машину, а также распилил на части и продал чужой гараж

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и обязал возместить потерпевшим ущерб

1424
0

Череповчанин организовал подпольную нарколабораторию в гараже

Полицейские изъяли у него больше 75 килограммов прекурсоров для изготовления запрещённых веществ

953
0

В Вологде автомобиль «Фольксваген Тигуан» загорелся в гараже

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности

1091
0

Житель Сямженского района пострадал при пожаре в гараже

Мужчина получил ожог предплечья, но госпитализация ему не потребовалась

971
0

В Вологде снижена аренда за пользование землей для некапитальных гаражей

Депутаты Гордумы утвердили решение о понижении коэффициента за пользование земельным участком для размещения металлических гаражей

1382
0

В Череповце частные гаражи мешают строительству Архангельского моста

Владельцам строений дали месяц, чтобы они убрали имущество с муниципальной территории

2372
0

Владельцы вологодских гаражей смогут узаконить свои постройки

После коллективного обращения владельцев гаражей села Молочное, которые собрали подписи против сноса строений, в городе утвердили схему застройки

1677
0

Администрация Вологды продаст убранные из дворов гаражные боксы

24 гаража продадут одним лотом. Его начальная стоимость — 432 тысячи рублей.

2442
0

Жители села Молочное начали сбор подписей против сноса гаражей

Только на улице Парковой под снос попадают не менее 50 строений, признанных администрацией незаконными

2306
0

Более 400 гаражей вологжан признаны незаконно установленными

Владельцам строений дали месяц, чтобы убрать их с земли муниципалитета

2757
0

Вологжанин выращивал наркотические растения в гараже на улице Товарной

Возбуждено уголовное дело

1687
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бабаевском районе трое мужчин истязали собутыльника во время застолья
Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в январе 2023 года
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
Новые экспонаты из своей коллекции представит Вологодский музей-заповедник
Судебные эксперты рассказали на каких улицах в Вологды чаще всего происходят автоподставы
Московский инвестор приобрел еще один исторический деревянный дом в Вологде
Задушил, расчленил и бросил в реку: в Великоустюгском районе завершено расследование об убийстве местной жительницы
 
22.12.2022 [Общество]

Пусть все сбудется: каждый вологжанин может стать добрым волшебником на Новый год

1028
0
26.12.2022 [БлогоVO]

64 документа пополнили мемориальную коллекцию Николая Рубцова

273
0
21.12.2022 [Обзор Прессы]

Навальный рассказал о приезде Пригожина в его колонию

841
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика