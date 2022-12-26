В Великом Устюге владельца обязали демонтировать самовольно установленный гараж

В Великом Устюге суд рассмотрел иск администрации города к собственнику самовольно установленного гаража о демонтаже конструкции.

Факт того, что гараж незаконно установлен на земле, которая находится в государственной собственности, был установлен 11 июня 2021 года.

«Собственнику гаража было направлено требование о демонтаже данной конструкции, однако при повторной проверке было установлено, что конструкция собственником не демонтирована», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск и обязал владельца демонтировать гараж в течение 30 суток с момента вступления решения в законную силу, а также убрать за собой мусор.