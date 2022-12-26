В Вологде автобус при заносе сбил пешехода

26.12.2022 [Происшествия]

Рядом с автовокзалом Вологды автобус занесло прямо в пешехода

25 декабря пешеход хотел перейти дорогу в неположенном месте у автовокзала, однако остановился, увидя автобус. Тем не менее это его не спасло от травм. Автобус проехал человека мимо, но при повороте его заднюю часть занесло прямо на пешехода.  

В результате ДТП мужчина 1972 года рождения получил тяжелые травмы. С места ЧП реанимация доставила его в ближайшую больницу. Сейчас по факту аварии назначена проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ГИБДД УМВД РФ по городу Вологде.

Тэги: ДТП

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