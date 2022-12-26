В Вологде автобус при заносе сбил пешехода

Рядом с автовокзалом Вологды автобус занесло прямо в пешехода

25 декабря пешеход хотел перейти дорогу в неположенном месте у автовокзала, однако остановился, увидя автобус. Тем не менее это его не спасло от травм. Автобус проехал человека мимо, но при повороте его заднюю часть занесло прямо на пешехода.



В результате ДТП мужчина 1972 года рождения получил тяжелые травмы. С места ЧП реанимация доставила его в ближайшую больницу. Сейчас по факту аварии назначена проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ГИБДД УМВД РФ по городу Вологде.