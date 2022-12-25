Житель Вологды погиб в ДТП в Тотемском районе

На 160 км автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово (на территории Тотемского района) 24 декабря столкнулись две машины.

«По предварительной информации, водитель, житель Вологды 1981 г. р., двигавшийся в автомобиле Лада Гранта в сторону областного центра, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Веста под управлением мужчины 1984 г. р., также проживающего в Вологде. В результате столкновения транспортных средств 41-летний водитель автомашины Лада Гранта получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Спустя около трех часов после ДТП мужчина скончался в медицинском учреждении», — сообщают в УМВД России по Вологодской области.

Водитель автомобиля Лада Веста за медицинской помощью не обращался. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.