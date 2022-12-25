В Вологодской области насчитывается 835 плюсовых деревьев, которым присвоены специальные паспорта. Среди них ель европейская, сосна обыкновенная, лиственница Сукачева и другие.

Это деревья с наилучшими показателями качества ствола, который должен быть ровным, хорошо очищенным от сучьев. По диаметру они должны превышать средний диаметр насаждения на 30% и более, а по высоте быть выше средней высоты на 10% и более. Дерево должно быть здоровым и хорошо плодоносить.

«Такие деревья есть почти во всех районах Вологодской области, всего их насчитывается 835 штук. Это ель европейская, сосна обыкновенная и лиственница Сукачева. Каждое плюсовое дерево имеет паспорт, в нем указана информация о дереве (высота, диаметр, возраст и т. д.), его местоположение, номер по государственному реестру и номер по области. Плюсовые деревья подлежат государственному учету как особый генофонд. С них заготавливают черенки для выращивания привитых саженцев с целью создания лесосеменных плантаций и архивов клонов. Лесосеменные плантации предназначены для получения ценных по наследственным свойствам семян лесных растений», — сообщает департамент лесного комплекса Вологодской области.

За плюсовыми деревьями осуществляется уход: огораживание, подновление учетных номеров. Также для учета объектов лесного семеноводства периодически проводится инвентаризация таких деревьев.