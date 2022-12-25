Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали победу над минским «Динамо»

25.12.2022 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали победу над минским «Динамо», прямым конкурентом за выход в плей-офф КХЛ

Череповчане проводят эту домашнюю серию в ретро форме — синего цвета. Счёт был открыть в середине первого периода, Александр Суворов при игре в большинстве отправил шайбу в ворота соперника кистевым щелчком. За 15 секунд до первого перерыва Робин Пресс откликнулся на передачу Ильи Иванцова и сделав счёт 2:0, набрав своё второе очко и в матче. У Пресса в этом матче гол и голевая передача.

В середине второго периода череповчане доводят свое преимущество до трех шайб. С первым броском Кирилла Пилипенко вратарь гостей справился. Но со вторым, прямо после выигранного вбрасывания, при игре большинстве, Алексей Колосов был бессилен что-либо сделать. Окончательный счёт в матче установил Адам Лишка в конце третьей двадцатиминутки. 4:0, важная с турнирной точки зрения победа «Северстали».

Отметим игру вратаря Александра Самонова, который провел первый «сухой» матч за череповчан.

«Все понимали важность игры. Прямой конкурент. Можно сказать, что играли за четыре очка. Ребята молодцы. Забили хорошие голы в большинстве. Третий период выстояли, было много меньшинства. Переловили шайбы на себя. Порадовали болельщиков. Всем спасибо», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

После этой победы череповчане сравнялись по набранным очкам со своими вчерашними соперниками. Но минчане, которые сейчас замыкают первую восьмерку, находятся строчкой выше за счёт большего количества побед. Следующим матч «Северсталь» проведёт в понедельник, 26 декабря. Следующим соперником «желто-чёрных» будет ещё один прямой соперник за выход в плей-офф, подмосковный «Витязь».

Тэги: хоккей

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