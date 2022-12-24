За незаконно срубленную ель вологжан ждет штраф

За незаконно срубленную елку вологжан оштрафуют на сумму от трех до четырех тысяч рублей, для должностного лица штраф составит 20—40 тысяч, для юрлица — 200—300 тысяч. Об этом рассказал начальник департамента лесного комплекса Роман Марков.

«Просто так прийти и срубить дерево в лесу нельзя. Можно купить дерево у арендаторов лесных участков, предпринимателей, в лесхозах. Но прийти в лесничество и заключить договор купли-продажи на рубку одиночного дерева по закону нельзя. Перед новогодними праздниками растет спрос на ели, поэтому мы усиливаем патрулирование лесов. Можно нарезать еловых веточек в лесу, за это ответственности нет. Но срезать можно не больше трети веток с дерева, чтобы оно могло дальше расти», — рассказал Роман Марков.

В Череповце и Вологде елочные базары заработали 21 декабря. В Череповце елями торгуют на площади Химиков, проспекте Победы, 200, на Ленинградской, 11 у ТЦ «Невский». Еще две точки откроются у Колхозного рынка. В Вологде точки продажи елей расположены по ул. Герцена между домами № 68 и 70, ул. Ленинградская, вблизи дома № 134 и на Торговой площади вблизи дома № 2. Эти точки будут открыты для вологжан по 30 декабря включительно. Кроме того, в период с 21 по 31 декабря будет открыта торговля на ул. Маршала Конева у дома № 6.