В Харовском районе легковой автомобиль столкнулся с Камазом

22 декабря около 18.00 на 89 км автодороги Сокол — Харовск — Вожега произошло ДТП с Камазом.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Гранта 1970 г. р., двигавшийся по направлению из г. Вологды в сторону поселка Вожега, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Камаз с прицепом под управлением водителя, мужчины также 1970 г. р.», — сообщает Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В результате столкновения транспортные средства вынесло в кювет. Водитель Лады был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.