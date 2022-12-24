В Харовском районе легковой автомобиль столкнулся с Камазом

24.12.2022 [Происшествия]
22 декабря около 18.00 на 89 км автодороги Сокол — Харовск — Вожега произошло ДТП с Камазом.
 
«По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Гранта 1970 г. р., двигавшийся по направлению из г. Вологды в сторону поселка Вожега, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Камаз с прицепом под управлением водителя, мужчины также 1970 г. р.», — сообщает Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 
В результате столкновения транспортные средства вынесло в кювет. Водитель Лады был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.  
Тэги: ДТП

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