В Харовском районе легковой автомобиль столкнулся с Камазом

«По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Гранта 1970 г. р., двигавшийся по направлению из г. Вологды в сторону поселка Вожега, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Камаз с прицепом под управлением водителя, мужчины также 1970 г. р.», — сообщает Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
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