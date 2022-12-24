Новогодние игровые программы для детей пройдут в Вологде в эти выходные

Новогодний проект «Рождественская сказка в Вологде» стартует с игровых программ для детей и взрослых, которые пройдут 24 и 25 декабря в Кремлевском саду и Парке Ветеранов.

Для юных вологжан будут организованы две интерактивные программы: «Волшебные огоньки Дедушки Мороза» и «Как зайка Новый год встречал». В Кремлевском саду бесплатные новогодние представления начнутся в 12.00, в Парке Ветеранов гостей ждут к 14.00. Программы рассчитаны на разновозрастную детскую аудиторию. Сказочные герои вместе с ребятами будут выполнять различные задания, петь, танцевать и отгадывать загадки.

Также 24 и 25 декабря с 11 до 14 часов в Парке Ветеранов в Арт-резиденции «Ладный терем» пройдёт новогодняя ярмарка-выставка «Кладовая творчества». На ярмарке будут представлены вязаные изделия, игрушки, броши, кондитерские изделия и многое другое. Для всех желающих в период ярмарки будет проходить бесплатный открытый мастер-класс от педагогов. В субботу своими руками можно будет сделать новогоднюю открытку, в воскресенье — елочную игрушку.

Уже стартовали новогодние мероприятия и в скейт-парке «Яма». Школьники и студенты прошликвесты и совместными усилиями отыскали призы, поиграли в зимние вышибалы и украсили новогоднюю ель. 24 декабря в 14.00 всех желающих ждут на игру в снежки, с 15.00 там будет организована фотозона, где можно будет сделать профессиональное праздничное фото. Все фотографии будут выставлены в группах скейт-парка «Яма» и МЦ «ГОРСОМ 35».

Праздничные программы ориентированы в первую очередь на детей и пройдут в парках, скверах и микрорайонах города. А 30 декабря с 11:00 до 19:00на площади Революции развернется новогодняя ярмарка.С подробной афишей мероприятий можно ознакомится по ссылке.