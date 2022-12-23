В Череповце пенсионерка за неделю отправила мошенникам почти три миллиона рублей

82-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она сама пришла в отдел полиции и написала заявление о мошеннических действиях в её отношении. В заявлении женщина пояснила, что с 14 по 21 декабря ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов.

«Злоумышленники убедили женщину, что зафиксированы попытки несанкционированного оформления кредитов на ее имя. Чтобы сохранить сбережения, она должна обналичить деньги и перевести средства отдельными суммами на сторонние счета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Поверив звонившим, пострадавшая перевела на указанные ими счета в общей сложности 2 941 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.