Выставка елочных игрушек из частной коллекции открылась в Череповце

23.12.2022 [Культура]

Выставка елочных игрушек из коллекции Антона Голышина открылась в усадьбе Гальских в Череповце.

Антон работал юристом, а сейчас владеет антикварным магазином, но любовь к елочным игрушкам у него с детства. 

– Мои бабушка и дедушка живут в другом городе, и я помню, как приезжал к ним на новогодние праздники. Почему-то именно дедушка наряжал елку – лавсановую, серебристую. И больше всего мне запомнился на этой елке космонавт.

В общем-то с этих игрушек и началась коллекция, – рассказал Антон. – Мы как-то с родителями стали разбирать коробку, она большая и пыльная была – поставили на пол, и как дети, радовались каждой игрушке. Среди них были такие уникальные вещи, которых я больше нигде не встречал.

Коллекционер собирает именно советские игрушки. Сейчас в его коллекции более 1000 игрушек, сотня Дедов Морозов, подставочные фигуры, маски, гирлянды, флажки и конфетти.

По словам Антона, очень ценными считаются игрушки производства артели «Культигрушка». Так как это был не завод, а артель, то их было выпущено не много. А еще эти игрушки раскрашивали очень хорошие художники. За этими игрушками коллекционеры охотятся на аукционах.

 – Собрать целый набор, например, «Чипполино», – большая удача. В нем 22 игрушки, у меня в коллекции не хватает нескольких, – рассказывает коллекционер.

На выставке посетители смогут увидеть фигурки из набора «Чипполино», а также из набора «Сказка о Золотой рыбке». В другой витрине расположились «Укутыши» и персонажи из серии «Дружба народов». Все они сделаны мастерами артели «Культигрушка». 

Распознать игрушки этой артели можно не только по качеству росписи, но и по вклеенной на алебастр прищепке. Ранние игрушки крепились именно на прищепку, а не на привычные подвесы с «усиками».

– В 1956 году, после выхода фильма «Карнавальная ночь», в каждом доме появились часы, выпущенные разными фабриками, разной расцветки и стилистики, но неизменно показывающие без пяти минут двенадцать. А к Олимпиаде 1980 года сделали игрушки в виде олимпийского мишки, – поясняют сотрудники Череповецкого музейного объединения.

Всего в экспозиции представлены около 300 игрушек.

Выставка «Елка, елка! Прелесть, диво!» продолжит работу до конца января. Посетить ее можно в усадьбе Гальских по адресу: Череповец, Матуринская, 28.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, игрушки, новый год

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