Вологодским полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать пьяного водителя на угнанной машине

23.12.2022 [Происшествия]

Вологодским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя на угнанной машине.

Нарушителя за рулём автомобиля Шевроле заметили ещё в Вологде. На Окружном шоссе водитель не отреагировал на требование об остановке и попытался скрыться по автодороге Вологда-Тихвин Р21 «Кола», по пути выезжая на полосу встречного движения и создавая угрозу жизни и здоровью других граждан.

«Далее в ходе преследования для остановки автомобиля со всеми мерами предосторожности было применено огнестрельное оружие. После повреждения всех четырех колес от выстрелов на 145 км автодороги автомобиль был остановлен», — сообщает отдел ГИБДД по Вологде.

Выяснилось, что 27-летнего задержанного ранее уже лишили водительских прав. На него составили соответствующие протоколы. Отмечается также, что в действиях мужчины имеются признаки преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД) и ст. 166 УК РФ (Угон).

Тэги: пьяный водитель, угон, задержание, стрельба

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