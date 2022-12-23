Вологодским полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать пьяного водителя на угнанной машине

Вологодским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя на угнанной машине.

Нарушителя за рулём автомобиля Шевроле заметили ещё в Вологде. На Окружном шоссе водитель не отреагировал на требование об остановке и попытался скрыться по автодороге Вологда-Тихвин Р21 «Кола», по пути выезжая на полосу встречного движения и создавая угрозу жизни и здоровью других граждан.

«Далее в ходе преследования для остановки автомобиля со всеми мерами предосторожности было применено огнестрельное оружие. После повреждения всех четырех колес от выстрелов на 145 км автодороги автомобиль был остановлен», — сообщает отдел ГИБДД по Вологде.

Выяснилось, что 27-летнего задержанного ранее уже лишили водительских прав. На него составили соответствующие протоколы. Отмечается также, что в действиях мужчины имеются признаки преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД) и ст. 166 УК РФ (Угон).