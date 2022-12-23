Выставка игрушек мастерицы Жанны Вересовой работает в Вологде

Выставка «Пространство волшебства» работает в центре ремесел «Резной палисад» в Вологде.

Здесь представлены работы мастера народного художественного промысла Жанны Вересовой: игрушки из шерсти, текстильные куклы и расписные изделия.

– Выставка «Пространство волшебства» подготовлена специально к новогодним праздникам – здесь оживает сказка, а все ее герои находятся в предвкушении Нового года. Куклы не только катаются на санях с горки, но и пьют чай за самоваром, прядут за расписными прялками, вяжут коврики, как будто готовят подарки родным и близким. Среди кукол есть мастерица в очках, которая с усердием вяжет коврик. В этой текстильной героине, как признается Жанна Вересова, она изобразила себя. Это отсылка к детству, ведь первое, что Жанна Александровна освоила в рукоделии – вязание крючком и ткачество на кроснах. Научила этому прабабушка Клавдия, именно она и привила любовь к ручной работе, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».