При газификации дома в Нюксенице работники повредили дорогу общего пользования

Прокуратура Нюксенского района провела проверку вопросу соблюдения законодательства в сфере дорожной деятельности. При проверке выяснилось, что при газификации жилого дома в Нюксенице никто не согласовал работу и была повреждена автодорога общего пользования.

«В результате частично были разрушены конструктивные элементы автомобильной дороги. В связи с изложенным прокуратурой района в адрес руководителя организации внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организацией приняты меры для заключения договора по восстановление дорожного полотна, с работниками организации проведена дополнительная учеба на предмет соблюдения всех требований и норм при осуществлении строительно-монтажных работ», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.