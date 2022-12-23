При газификации дома в Нюксенице работники повредили дорогу общего пользования

23.12.2022 [Общество]

Прокуратура Нюксенского района провела проверку вопросу соблюдения законодательства в сфере дорожной деятельности.  При проверке выяснилось, что при газификации жилого дома в Нюксенице никто не согласовал работу и была повреждена автодорога общего пользования. 

«В результате частично были разрушены конструктивные элементы автомобильной дороги.  В связи с изложенным прокуратурой района в адрес руководителя организации внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организацией приняты меры для заключения договора по восстановление дорожного полотна, с работниками организации проведена дополнительная учеба на предмет соблюдения всех требований и норм при осуществлении строительно-монтажных работ», — сообщают в прокуратуре Вологодской области. 

Тэги: газификация

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