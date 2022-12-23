Жительница Череповца полгода ждала очереди к стоматологу, а потом ее запись исчезла

23.12.2022 [Общество]

Жительница Череповца обратилась Центр управления регионом с просьбой разобраться с ее очередью к стоматологу. Запись к врачу исчезла через полгода ожидания. 

«Здравствуйте, летом встала в очередь в стоматологическую поликлинику на первомайской в Череповце, следила, что очередь движется. Однако, в начале декабря всё исчезло, как и не было… Записывалась через сайт волмед 35. затем через портал госуслуг. Мне назначили номер инцидента, однако, ответа нет, на мои запросы, приходит автоматом, ждите решения, время то идёт… Прошу помочь восстановить мою очередь к зубному врачу, полгода зря?» — задается вопросом черепвочанка. 

В ЦУРе ей посоветовали воспользоваться для записи региональным порталом https://k-vrachu.volmed.org.ru/. А для решения вопроса восстановления записи обратиться в частном порядке к главврачу. 

Тэги: очередь, стоматология

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