Цены на автозапчасти в России выросли в цене в среднем на 27,7%

23.12.2022 [Общество]

С 19 марта по 19 декабря автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 27,7%. Пишет Autonews.ru со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). Некоторые запчасти выросли в цене сразу на 50-60%.

Больше всего подорожали запчасти покинувших Росси. брендов. В частности двери, капоты, бамперы, крылья, а также оптика и лобовые стекла. По словам экспертов, для этих деталей нет аналогов, а поставку такой оригинальной продукции по параллельному импорту наладить достаточно сложно. Не обошло стороной подорожание и запчастей отечественного бренда Lada. Здесь рост цен составил 10-12%.

Пик роста цен пришелся на июнь. Некоторые поставки получилось наладить через параллельный импорт. Но это разовые случаи. Осенью запчасти продолжили дорожать, так как на складах стали заканчиваться запасы. 

«Складские запасы подходят к концу, а стабильного параллельного импорта нет, есть, возможно, разовые поставки, не очень надежные логистические цепочки, но ситуация еще очень далека от стабильной», — заявили в РСА.

Подорожали не только запчасти, но и лакокрасочные материалы и услуги автосервиса — примерно на 10-15 процентов.

 

Тэги: автозапчасти, запчасти, рост цен

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