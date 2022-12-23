В Вологде на реке Шограш спасли заблудившегося бобренка

23.12.2022 [Общество]

Сотрудники Облохотдепартамента помогли маленькому бобру вернуться к семье на реке Шограш в Вологде. Бобренок заблудился недалеко от места строительства моста. 

Специалисты считают, что малыш мог перелезть через плотину ночью и уплыть вниз по течению через стройку. Обратно, по всей видимости бобр дорогу не нашел. Он 2 суток сидел под пешеходным мостом у водоема.

Неравнодушные вологжане обратились в Облохотдепартамент с просьбой спасти малыша, ведь неподалеку горожане выгуливают собак, которые представляли угрозу для животного. Сотрудники откликнулись на просьбу горожан и вернули бобренка в семью. 

Тэги: добрые дела, бобры

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