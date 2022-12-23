В Вологде принят бюджет на 2023 год

Бюджет Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, разработанный Администрацией областной столицы, сегодня поддержали на сессии депутаты Вологодской городской Думы. Главный финансовый документ города сохраняет свою социальную направленность, но при этом является бюджетом развития. На инфраструктурные и социальные объекты и программы будет направлена почти треть расходов.

Бюджет принят в следующих параметрах: доходы более 17,5 млрд руб., расходы более 17,6 млрд руб. Дефицит составляет 134 млн руб., причем ликвидировать этот разрыв планируется за счет собственных средств без привлечения дополнительных кредитов.

Также очень важно, что в новый финансовый год Вологда вступает, сократив сумму муниципального долга. За последние четыре года он сократился более чем на 240 млн рублей и составляет сегодня 1,945 млрд рублей. Кроме того, в пять раз снизились расходы на его обслуживание. Этого удалось достичь благодаря работе по оптимизации финансовой сферы Вологды, которая ведется по поручению Мэра города Сергея Воропанова.

«По сравнению с прошлым годом выросла сумма доходов — на 2, 7 млрд рублей. В основном за счет поддержки федерального и регионального бюджетов, которая составит в 2023 году 13 млрд рублей. Таких беспрецедентных результатов удалось достичь только благодаря командной работе с Губернатором Олегом Кувшинниковым, Правительством Вологодской области, федеральным и региональным парламентами. Эта поддержка интересов города позволяет Вологде развиваться в разных направлениях и накладывает на нас особую ответственность — мы не можем подвести. Среди самых крупных объектов на 2023 год хочу отметить строительство школы на ул. Сергея Преминина и начальной школы в Прилуках, завершение строительства улицы Поэта Романова, старт строительства Некрасовского моста. Мы продолжим проект „Народный бюджет ТОС“, сумма на который в 2023 году удвоена и составит 86,5 млн. рублей», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Средства предусмотрены также на ремонт дорог, ремонт дворов и благоустройство Парка Ветеранов, строительство участка улицы Новгородской, продолжение программы переселения граждан из ветхого жилья, создание модельной библиотеки в селе Молочное, завершение ремонта моста через Шограш и ремонт еще нескольких мостовых сооружений и многие другие проекты. Всего на развитие областной столицы в 2023 году будет направлено 5,3 млрд руб. благодаря участию города в национальных проектах, крупных федеральных и областных программах.

«При этом 50% бюджета идут на социальную сферу, то есть он сохранил социальную направленность. Полным рублем заложено выполнение всех обязательств, в том числе индексация зарплаты бюджетникам и повышение МРОТ. Мы сохранили все льготы, что были у нас установлены: медикам, педагогам, донорам, на льготное питание школьникам и так далее. Мы сохраняем меры поддержки для вологжан, которые в этом нуждаются, и при этом город растет и развивается. И за это большая благодарность Губернатору Олегу Александровичу Кувшинникову и Правительству области», — отметил Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Как и в предыдущие годы, бюджет-2023 сформирован по программному принципу, то есть все расходы распределены по программам. Это позволяет подходить к реализации проектов комплексно, системно, планировать их на несколько лет вперед, отслеживать результаты и вносить необходимые коррективы, если требуется.

Напомним, до вынесения на сессию Вологодской городской Думы проект бюджета Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прошел депутатские и публичные слушания, где получил поддержку жителей, а также был одобрен Общественным советом города Вологды.