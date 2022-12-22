Культурный семейный проект «Настоящий вологодский Новый год» пройдет в Вологодском кремле со 2 по 8 января.

Вологжан и гостей города ждут новогодние активности, квесты, музыкальные выступления известных вологодских коллективов и солистов, встречи с любимыми актерами и театрализованные программы для всей семьи. Мероприятия будут проходить под открытым небом на территории Кремля и в залах Вологодского музея-заповедника.

– Новый год – праздник, когда хочется побыть с семьей, с детьми, с родными. Но просидеть весь праздник за столом все равно не получится. В течение длинных выходных обязательно захочется выйти куда-то всем вместе, чтобы ощутить атмосферу волшебства и чуда, – говорит первый заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. – В этом году мы отказались от проведения масштабных праздничных мероприятий, собирающих тысячи вологжан. В то же время, в областной столице, уже третий год будет проходить культурный проект «Настоящий вологодский Новый год». В сердце Вологды – в Вологодском кремле – каждый вечер зажигается елка, проходит театрализованная программа на улице, а затем различные активности на площадках Вологодского музея-заповедника. Вход на уличную программу – свободный для всех, на концерты и спектакли в музей – за небольшую плату. Это отличный способ проведения семейного досуга в эти праздничные посленовогодние каникулы. Проект очень полюбился вологжанам и гостям города. В прошлом году за несколько дней в Кремле побывали почти 3,5 тысячи человек.

В течение всех праздничных дней, начиная со 2 января, в 18:00 во дворе Вологодского кремля будет проходить театрализованная программа для всей семьи «Огни кремлевской елки» с Дедом Морозом и другими сказочными героями.

Вход в Кремль на уличную программу будет бесплатным.

По окончанию программы гостям предложат на выбор отправиться на мероприятия в Вологодский музей-заповедник или принять участие в квестах на территории Кремля.

– Нынешняя программа проекта ориентирована в первую очередь на детскую и семейную аудиторию. Маленьких гостей и их родителей, бабушек и дедушек ждут шоу научных фокусов, интерактивные театрализованные программы, концерты известных вологодских музыкантов. Перед зрителями в разные дни каникул выступят дуэт баянистов «Мастер-класс» и дуэт «Балалайка MIX», ансамбль песни и танца «Русский Север», солисты Вологодской филармонии, молодежный эстрадный хор Вологодского колледжа искусств, группа «Sweet Jam», фольклорный ансамбль «Лагвица» и другие. Интерактивные новогодние истории расскажут артисты Театра для детей и молодежи, молодежного театра «Сонет», «Театра Петрушки» и Чарли-театра, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Подробную афишу мероприятий можно найти на сайте «Культура Вологодской области». Там же – ссылки на предварительную онлайн-продажу билетов. Часть концертов и программ будет доступна по «Пушкинской карте».

Организаторы проекта – Департамент культуры и туризма Вологодской области, Вологодский музей-заповедник, Центр народной культуры.